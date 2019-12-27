90 осужденных за госизмену, терроризм, шпионаж и сепаратизм: СБУ подвела итоги

27 декабря, 2019, 13:27

Благодаря деятельности контрразведки СБУ в прошлом году к различным срокам и видам наказания всего были осуждены 90 человек, в том числе 24 - за государственную измену, 35 - за террористическую деятельность

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На 12 лет заключен бывший сотрудник МВД Украины с Полтавщины, который передавал ФСБ РФ информацию о военных объектах, списки мобрезерва и данные о добровольцах и волонтерах региона", - говорится в сообщении.

А разоблаченный СБУ работник госконцерна "Укроборонпром", который собирал сведения о модернизации и боевых характеристиках отечественных военных самолетов, получил 9 лет тюрьмы.

"В целом же, в этом году по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Среди них: - государственная измена (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) - 57; - шпионаж (ст. 114 УК) - 7; - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст. 110 УК) - 4; - террористическая и диверсионная деятельность (ст.ст. 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК) - 54 ", - говорится в сообщении.

Также удалось предотвратить теракты в различных городах Украины.

"Бывший капитан милиции из Запорожья, который планировал взорвать многоэтажный жилой дом и железнодорожный переезд, получил 8 лет тюрьмы", - отмечается в сообщении.

СБУ обнаружила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более $110 млн.