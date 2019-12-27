28 декабря откроют движение по Шулявскому мосту

27 декабря, 2019, 17:10

28 декабря запланировано открытие автомобильного движения по нововыстроенному Шулявскому путепроводу

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс" в Facebook.

Сообщается, что через путепровод будет восстановлено движение в обоих направлениях автобусов №27Тр, 155, 550. При этом о возобновлении движения троллейбусов №22, 27, 30, 42 будет сообщено позже.