28 декабря откроют движение по Шулявскому мосту
27 декабря, 2019, 17:10
28 декабря запланировано открытие автомобильного движения по нововыстроенному Шулявскому путепроводу
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