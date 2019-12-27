 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество1 млн рабочих мест за 5 лет: Гончарук об одобренном правительством проекте Трудового кодекса

1 млн рабочих мест за 5 лет: Гончарук об одобренном правительством проекте Трудового кодекса


фото: kmu.gov.ua
Новая реформа рынка труда предусматривает создание миллиона новых рабочих мест за пять лет

Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук

"Правительство одобрило законопроект о труде", - написал Гончарук.

Отмечается, что после внедрения реформы, украинцы смогут найти работу в течение двух месяцев.

По словам премьер-министра, реформа предусматривает пять ключевых нововведений: сохранение и расширение социальных прав работников; увеличение количества легальных рабочих мест; равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда; повышение доходов работников по всей Украине; гармонизация украинского законодательства с европейским.

Законопроект направят на голосование в Верховную Раду Украины.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать