1 млн рабочих мест за 5 лет: Гончарук об одобренном правительством проекте Трудового кодекса
27 декабря, 2019, 12:49
Новая реформа рынка труда предусматривает создание миллиона новых рабочих мест за пять лет
Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук
"Правительство одобрило законопроект о труде", - написал Гончарук.
Отмечается, что после внедрения реформы, украинцы смогут найти работу в течение двух месяцев.
По словам премьер-министра, реформа предусматривает пять ключевых нововведений: сохранение и расширение социальных прав работников; увеличение количества легальных рабочих мест; равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда; повышение доходов работников по всей Украине; гармонизация украинского законодательства с европейским.
Законопроект направят на голосование в Верховную Раду Украины.
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