1 млн рабочих мест за 5 лет: Гончарук об одобренном правительством проекте Трудового кодекса

27 декабря, 2019, 12:49

Новая реформа рынка труда предусматривает создание миллиона новых рабочих мест за пять лет

Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук

"Правительство одобрило законопроект о труде", - написал Гончарук.

Отмечается, что после внедрения реформы, украинцы смогут найти работу в течение двух месяцев.

По словам премьер-министра, реформа предусматривает пять ключевых нововведений: сохранение и расширение социальных прав работников; увеличение количества легальных рабочих мест; равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда; повышение доходов работников по всей Украине; гармонизация украинского законодательства с европейским.

Законопроект направят на голосование в Верховную Раду Украины.