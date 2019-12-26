Звезда "Барселоны" может перебраться в скромный французский клуб

26 декабря, 2019, 20:04

Полузащитник испанской "Барселоны" Усман Дембеле может перебраться в аренду во французский "Ренн"

Об этом сообщает AS.

Полузащитник испанской "Барселоны" Усман Дембеле может в ближайшее время покинуть клуб. Каталонцы недовольны игрой и травматичностью хавбека и готовы отправить француза в аренду.

Главным претендентом на футболиста является "Ренн", за который Дембеле когда-то играл. Они снова хотят оформить аренду на 6 месяцев, чтобы решить свои проблемы в чемпионате.

"Ренн" идет на третьем месте в чемпионате Франции. Клуб имеет вполне реальные шансы попасть в Лигу Чемпионов, в которой он ни разу не выступал.