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Espreso.tvМирЗеленский "завернул" проект закона о СБУ, противоречащий рекомендациям НАТО, - Тейлор

Зеленский "завернул" проект закона о СБУ, противоречащий рекомендациям НАТО, - Тейлор


фото: ua.usembassy.gov
Офис президента Украины вернул на доработку проект закона о реформировании Службы безопасности

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве, сообщает Европейская правда.

"Нам действительно сообщали, что существует проект, и его передали в ОПУ, но, насколько я знаю, офис президент вернул этот документ, объяснив, что там не все хорошо. Это произошло, кажется, пару недель назад", - сказал Тейлор.

Он добавил, что сейчас ведутся серьезные дискуссии о том, как должна проводиться реформа СБУ.

"Мы - и США, и другие партнеры - дали несколько рекомендаций о том, на чем должна быть сконцентрирована реформа - это контрразведка и защита государственной тайны, а не экономические расследование", - подчеркнул дипломат.

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