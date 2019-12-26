Зарплата депутата должна составлять от 70 тыс. До 100 тыс. грн, - Арахамия

26 декабря, 2019, 17:58

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что зарплата народных депутатов должна быть от 70 до 100 тыс. грн, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем раньше

Об этом он рассказал журналу "Новое время".

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - сказал Арахамия.

Несмотря на это, Арахамия считает депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - добавил Арахамия.

Сам глава фракции назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате.

По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.