Зарплата депутата должна составлять от 70 тыс. До 100 тыс. грн, - Арахамия
Об этом он рассказал журналу "Новое время".
"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - сказал Арахамия.
Несмотря на это, Арахамия считает депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".
"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - добавил Арахамия.
Сам глава фракции назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате.
По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.
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