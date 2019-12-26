 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИзраильская авиация нанесла удары по сектору Газа

Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа


фото: reuters
Самолеты ВВС Израиля в четверг нанесли удары по целям в Газе в ответ на ракетный обстрел израильской территории, произошедший в среду вечером

Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

"В ответ на запущенную вечером из Газы по израильскому гражданскому населению ракету военно-воздушные силы Израиля поразили ряд террористических целей ХАМАС на территории сектора Газа", - говорится в сообщении.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать