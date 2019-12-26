Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа
26 декабря, 2019, 13:47
Самолеты ВВС Израиля в четверг нанесли удары по целям в Газе в ответ на ракетный обстрел израильской территории, произошедший в среду вечером
Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter.
"В ответ на запущенную вечером из Газы по израильскому гражданскому населению ракету военно-воздушные силы Израиля поразили ряд террористических целей ХАМАС на территории сектора Газа", - говорится в сообщении.
In response to the rocket fired from #Gaza at Israeli civilians earlier tonight, the Israeli Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza .- Israel Defense Forces (@IDF) December 26, 2019
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