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Espreso.tvОбществоИзбиение женщины-военнослужащего в Одесской области: пострадавшую не выпускают к журналистам, - СМИ

Избиение женщины-военнослужащего в Одесской области: пострадавшую не выпускают к журналистам, - СМИ


фото: 7kanal.com.ua
26 декабря журналисты, прибывшие в воинскую часть в Одесской области, сообщают, что пострадавшую рядовую Наталью Кулиш не выпускают к СМИ

Об этом сообщил журналист и фотокорреспондент издания "Радио Свобода" Михаил Штекель в Facebook.

"Пять телеканалов ожидают пострадавшую от избиения, рядовую Наталью Кулиш. Журналистов в палату военного госпиталя не пропускают, пострадавшая также не выходит. Коллегам она сказала, что ее не выпускают. В 12 обещают пресс-конференцию заместителя министра обороны", - написал журналист с места происшествия.

  • Напомним, 25 декабря стало известно. что в одной из воинских частей в Одесской области избили рядовую Наталью Кулиш
  • Позже потерпевшая дала комментарий СМИ об избиении
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