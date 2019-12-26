Избиение женщины-военнослужащего в Одесской области: пострадавшую не выпускают к журналистам, - СМИ
26 декабря, 2019, 10:58
26 декабря журналисты, прибывшие в воинскую часть в Одесской области, сообщают, что пострадавшую рядовую Наталью Кулиш не выпускают к СМИ
Об этом сообщил журналист и фотокорреспондент издания "Радио Свобода" Михаил Штекель в Facebook.
"Пять телеканалов ожидают пострадавшую от избиения, рядовую Наталью Кулиш. Журналистов в палату военного госпиталя не пропускают, пострадавшая также не выходит. Коллегам она сказала, что ее не выпускают. В 12 обещают пресс-конференцию заместителя министра обороны", - написал журналист с места происшествия.
Пять телеканалов ждут пострадавшую от избиения, рядовую Наталью Кулиш. Журналистов в палату военного госпиталя не пропускают, пострадавшая также не выходит. Коллегам она сказала, что ее не выпускают. В 12 обещают пресс-конференцию заместителя министра обороны pic.twitter.com/e0FZnq05BC- Michael Shtekel (@mishajedi) December 26, 2019
- Напомним, 25 декабря стало известно. что в одной из воинских частей в Одесской области избили рядовую Наталью Кулиш
- Позже потерпевшая дала комментарий СМИ об избиении
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