Избиение женщины-военнослужащего в Одесской области: пострадавшую не выпускают к журналистам, - СМИ

26 декабря, 2019, 10:58

26 декабря журналисты, прибывшие в воинскую часть в Одесской области, сообщают, что пострадавшую рядовую Наталью Кулиш не выпускают к СМИ

Об этом сообщил журналист и фотокорреспондент издания "Радио Свобода" Михаил Штекель в Facebook.

"Пять телеканалов ожидают пострадавшую от избиения, рядовую Наталью Кулиш. Журналистов в палату военного госпиталя не пропускают, пострадавшая также не выходит. Коллегам она сказала, что ее не выпускают. В 12 обещают пресс-конференцию заместителя министра обороны", - написал журналист с места происшествия.

Пять телеканалов ждут пострадавшую от избиения, рядовую Наталью Кулиш. Журналистов в палату военного госпиталя не пропускают, пострадавшая также не выходит. Коллегам она сказала, что ее не выпускают. В 12 обещают пресс-конференцию заместителя министра обороны pic.twitter.com/e0FZnq05BC - Michael Shtekel (@mishajedi) December 26, 2019