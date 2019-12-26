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Espreso.tvОбществоИвану Марчуку предоставили пожизненную государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры

Ивану Марчуку предоставили пожизненную государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры


фото: Вікторія Руденко
Об этом говорится в соответствующем указе №946 / 2019, от 24 декабря 2019 года, который был обнародован на сайте президента Украины

Среди выдающихся деятелей культуры, которым была назначена пожизненная государственная стипендия, значится Марчук Иван Степанович - 1936 года, украинский художник, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Ранее, еще в начале 2018 ОО "Всеукраинский демократический форум" выступило с инициативой предоставить всемирно известному украинскому художнику Ивану Марчуку пожизненную стипендию Президента Украины. Общественные активисты собрали необходимые документы и подали заявку

Иван Марчук - лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, Почетный гражданин городов Киева и Тернополя художник Иван Марчук. Статьи об украинском художнике вошли в самые авторитетные энциклопедии мира, а его творческий метод "пльонтанизм" в учебники академических художественных учреждений. Работы художника насчитывает около 5000 произведений. Провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.

 

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