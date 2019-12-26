Власти Ирана отрицают данные о полутора тысячах погибших во время протестов

26 декабря, 2019, 11:21

Официальный Тегеран отрицает сообщения ряда мировых СМИ о значительном количестве погибших во время протестов в стране

Об этом сообщает DW.

"Некоторые иностранные СМИ известны тем, что распространяют ложь об Иране", - заявил в среду представитель правительства Али Рабей.

Ранее агентство Reuters сообщило, что с ноября во время столкновений в Иране погибли 1,5 тысячи человек. По данным Reuters, духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи лично распорядился подавить антиправительственные протесты, что и обусловило жестокие действия силовиков.

Эта цифра в пять раз превышает данные правозащитной организации Amnesty International, по подсчетам которой в стране во время протестов погибли 304 человека и еще несколько тысяч были ранены. По данным организации, большинство людей погибли от огнестрельных ранений. "Это указывает на то, что силы безопасности применяют огнестрельное оружие с намерением убить", - говорится в сообщении Amnesty. Эти данные Тегеран также назвал "пропагандистским сценарием".

Тегеран неоднократно критиковал сообщения иностранных СМИ и международных организаций по количеству погибших, называя их "абсолютно неверными". Впрочем, правительство страны до сих пор не привело собственных данных относительно числа жертв столкновений.

Как уточняет иранское информагентство ISNA, спикер иранского правительства отметил, что этот факт также мог способствовать распространению "фейковых новостей" по количеству погибших. "Возможно, это и наша вина, что мы не обнародовали эту информацию раньше", - сказал Рабей. Тегеран предоставит такую информацию в ближайшее время, добавил он.

По неподтвержденным данным, во время протестов в целом были задержаны более тысячи человек. Среди них - 180 "подстрекателей", которым грозит смертная казнь. При этом из-за блокирования интернета в стране фото- и видеоподтверждений о протестах очень мало.

Протесты в Иране против повышения цен на топливо и нормирование продажи горючего населению по льготной цене начались 15 ноября. 19 ноября в ООН выразили обеспокоенность "значительным количеством погибших" в результате применения силовиками и полицией боевых патронов против митингующих.

В начале месяца Amnesty International заявляла о двух сотнях погибших.