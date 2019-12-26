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Espreso.tvОбществоВ Японии впервые за 10 лет повесили иностранца

В Японии впервые за 10 лет повесили иностранца


фото: dw
В Японии повесили китайца за громкое и жестокое убийство семьи из четырех человек

Это первая казнь иностранца за 10 лет, пишет BBC.

Министр юстиции Масако Мори заявила, что она подписала документ о казни иностранца "после тщательного рассмотрения" дела.

"Это очень жестокий случай, когда семью, где были 8-летний и 11-летний ребенок, убили по действительно эгоистическому мотиву", - заявила Мори.

В Японии осужденным к смертной казни не сообщается об их казни до дня ее проведения. Вэй Вэй, бывший студент, в возрасте 40 лет признался в совершении убийств, но отрицает, что играл в содеянном роль лидера. Он и его сообщники в 2003 году пытались ограбить дом бизнесмена Синджиро Мацумото в городе Фукуока. Мистера Мацумото и его двоих детей убийцы задушили, а его жену утопили в ванной. Их тела сбросили в бухту Хаката, сообщает издание Асахи Шимбун.

Приспешники казненного бежали в Китай, где одного казнили в 2005 году, а другого приговорили к пожизненному заключению.

В Японии более 100 заключенных, приговоренных к смертной казни. В прошлом году были казнены пятнадцать человек, в том числе 13 членов религиозной секты Аум Синрике. Япония начала разглашать имена казненных заключенных с 2007 года. С тех пор назвали только одного иностранца - китайца, повешенного в 2009 году.

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