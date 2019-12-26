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Espreso.tvОбществоВ Украине заработает стриминговый сервис с новыми украинскими фильмами

В Украине заработает стриминговый сервис с новыми украинскими фильмами

В Украине запустят стриминговый сервис "Такфликс" с новыми украинскими фильмами

Об этом пишет Радио Свобода.

"Takflix.com - стриминговая платформа для легального просмотра нового украинского кино. Мы работаем, чтобы каждый человек имел доступ к качественным фильмам украинского производства", - рассказали основатели.

Первым фильмом на сервисе станет антиутопия "2020: Безлюдная страна" Корнея Грицюка. Цена онлайн-билета составит 50 грн. Прокат должен стартовать 31 декабря 2019 года.

По словам авторов проекта, в ближайшие полгода платформа будет работать в тестовом режиме и будет выпускать один фильм в месяц.

Согласно Государственному бюджету на 2020 год, Госкино получит примерно 772,7 млн грн.


 

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