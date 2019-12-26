В Украине не осталось работающих игорных заведений, - советник Авакова
Об этом заявил в эфире "Громадского радио" советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.
"Их уже нет. Все заведения закрыты. Если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, чтобы он перестал работать в тот самый момент", - сказал Мартыненко.
По словам советника главы МВД, в Украине закрыли 5300 игорных заведений, конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования на 51 млн грн и открыли 250 уголовных производств за содержание игорного бизнеса.
Напомним, Верховная Рада провалила голосование за законопроект 2285-д, который должен легализовать игорный бизнес в Украине.
Президент Владимир Зеленский возмутился отказом нардепов легализовать игорный бизнес и объявил о немедленном закрытии всех игорных заведений в стране.
Кабинет министров утвердил постановление о прекращении работы игорных заведений с 20 декабря.
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