В Украине не осталось работающих игорных заведений, - советник Авакова

26 декабря, 2019, 10:34

В Украине на данный момент не осталось игорных заведений, которые продолжали бы работу

Об этом заявил в эфире "Громадского радио" советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

"Их уже нет. Все заведения закрыты. Если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, чтобы он перестал работать в тот самый момент", - сказал Мартыненко.

По словам советника главы МВД, в Украине закрыли 5300 игорных заведений, конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования на 51 млн грн и открыли 250 уголовных производств за содержание игорного бизнеса.

Напомним, Верховная Рада провалила голосование за законопроект 2285-д, который должен легализовать игорный бизнес в Украине.

Президент Владимир Зеленский возмутился отказом нардепов легализовать игорный бизнес и объявил о немедленном закрытии всех игорных заведений в стране.

Кабинет министров утвердил постановление о прекращении работы игорных заведений с 20 декабря.