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Espreso.tvОбществоВ России назвали вариант ответа на санкции против "Северного потока-2"

В России назвали вариант ответа на санкции против "Северного потока-2"


фото: rfe
В качестве ответа на санкции против газопровода "Северный поток-2" Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну

Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью агентству "Интерфакс".

Рябков отметил, что те, кто имеют отношение к продвижению санкций против России, не смогут въехать в страну свободно, как любой американец.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, об ограничениях на въезд в США часто становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет", - сказал заместитель министра.

Вместе с тем ранее заместитель министра заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

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