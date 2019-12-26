В России назвали вариант ответа на санкции против "Северного потока-2"
26 декабря, 2019, 10:35
В качестве ответа на санкции против газопровода "Северный поток-2" Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну
Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью агентству "Интерфакс".
Рябков отметил, что те, кто имеют отношение к продвижению санкций против России, не смогут въехать в страну свободно, как любой американец.
"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, об ограничениях на въезд в США часто становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет", - сказал заместитель министра.
Вместе с тем ранее заместитель министра заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2".
- По данным немецких СМИ, Берлин прибег к дезинформации, чтобы попытаться помешать подписанию документа.
- Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год.
- 21 декабря швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
- Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Ульрике Деммер назвала санкции США по газопроводу "Северный поток-2" вмешательством во внутренние дела .
- МИД России обнародовало заявление по поводу введения США санкций к европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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