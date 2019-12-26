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Espreso.tvОбществоВ правительстве планируют увеличить долю лоукостеров в Украине до 45% за год

В правительстве планируют увеличить долю лоукостеров в Украине до 45% за год


фото: reuters
В Министерстве инфраструктуры рассчитывают увеличить долю лоукостеров в Украине до 45% в 2020 году

Об этом сообщил министр Владислав Криклий.

Согласно сообщению, в министерстве запланировали увеличить присутствие лоукостеров на авиационном рынке Украины до 63%.

"Важной задачей является увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины ... Оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков позволит снизить стоимость билетов на внутренние рейсы. Планируется за бюджетные средства реконструкция и развитие новых аэропортов в регионах - в Днепре, Мукачево и Измаиле. В бюджете 2020 г. заложен миллиард гривень, что в 5 раз больше, чем в 2019 году", - комментирует Криклий.

За январь-ноябрь 2019 г. пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 18,7% и составили более 22,5 млн пассажиров.

В министерстве планируют, что за 5 лет количество украинцев, которые летают, должно увеличиться втрое, а пассажиропотоки достичь 32 млн пассажиров.

 

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