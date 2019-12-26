В правительстве планируют увеличить долю лоукостеров в Украине до 45% за год
Об этом сообщил министр Владислав Криклий.
Согласно сообщению, в министерстве запланировали увеличить присутствие лоукостеров на авиационном рынке Украины до 63%.
"Важной задачей является увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины ... Оптимизация налогообложения для украинских перевозчиков позволит снизить стоимость билетов на внутренние рейсы. Планируется за бюджетные средства реконструкция и развитие новых аэропортов в регионах - в Днепре, Мукачево и Измаиле. В бюджете 2020 г. заложен миллиард гривень, что в 5 раз больше, чем в 2019 году", - комментирует Криклий.
За январь-ноябрь 2019 г. пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 18,7% и составили более 22,5 млн пассажиров.
В министерстве планируют, что за 5 лет количество украинцев, которые летают, должно увеличиться втрое, а пассажиропотоки достичь 32 млн пассажиров.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-