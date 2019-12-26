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Espreso.tvОбществоВ Минске задержали организатора акций против интеграции с Россией

В Минске задержали организатора акций против интеграции с Россией


фото: belsat
Сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павла Северинца, который выступал одним из организаторов декабрьских акций против углубления интеграции Беларуси и России, задержали в Минске

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

"Политик Павел Северинец, который является организатором декабрьских акций против интеграции с Россией, 26 декабря снова задержан. У подъезда его ждали сотрудники ОМОН. Когда Северинец вышел на улицу - его задержали. Известно, что увезли его в РУВД Центрального района", - сообщают белорусские правозащитники.

В четверг в суде Фрунзенского района оппозиционера должны были судить за призыв к участию в первой акции против интеграции, которая прошла 7 декабря. "Прошел ли суд без него - пока неизвестно", - отметили правозащитники.

Ранее Северинец уже был приговорен к 15 суткам ареста за организацию акции протеста в тот день, но пока не отбывал наказание. По информации правозащитников, в четверг также начались суды над участниками массовых акций, которые прошли в Минске 7 и 8 декабря. На сегодня запланировано более 15 судебных заседаний.

Как сообщалось, 7-8, 20-21 декабря в центре Минска на фоне переговоров президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли несанкционированные акции против "углубленной интеграции" двух стран, грозящей поглощением Беларуси Россией. Мероприятия прошли без задержаний. Еще одна акция протеста анонсировалась оппозицией на 29 декабря.

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