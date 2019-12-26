В Мексике началось извержение самого активного вулкана страны

26 декабря, 2019, 11:40

Самый активный вулкан Мексики Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел

Об этом сообщается на Youtube-канале Volcano Time-Lapse.

На этом же канале можно в онлайн-режиме наблюдать за извержением вулкана и всей этой деятельностью. По данным местных СМИ, в районе извержения вулкана объявлен желтый уровень тревоги.

"Наблюдались выбросы пепла и вулканических газов на высоту до одного километра, они рассеиваются в сторону юго-востока. Также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки", - сообщили Национальной службе гражданской обороны.

Вторая фаза "желтого уровня" тревоги, которая объявлена в районе вулкана, не предусматривает эвакуации или прекращения работы.

Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как «дымящаяся гора», расположен в 50 километрах от Мехико. Второй по величине и самый активный вулкан страны поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров и является одним из ее символов.