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Espreso.tvСпортВ ФК "Севастополь" обвинили Украину в упадке крымского футбола

В ФК "Севастополь" обвинили Украину в упадке крымского футбола


фото: facebook
Генеральный директор футбольного клуба "Севастополь" Валерий Чалый заявил, что Украина и УЕФА уничтожают футбол в оккупированном Крыму

Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Еспресо.TV.

По словам Валерия Чалого, причиной упадка футбола в Крыму стало решение УЕФА в 2014 году, по требованию Украины, запретить клубам из оккупированного полуострова играть в чемпионате России.

"Могу сказать прямо, на сегодняшний день УЕФА и Украины уничтожают крымский футбол. По-другому это назвать не могу. Проводятся соревнования, но ни одна федерация - ни крымская, ни севастопольская - не входят в Российский футбольный союз. В 2014 году две команды от Крыму и друг от Севастополя начали выступать в южной зоне российской Профессиональной футбольной лиги. Украина подала протест, который в УЕФА приняли, и клубы снялись с чемпионата. УЕФА принял решение создать здесь особую экономическую футбольную зону", - жалуется Чалый.

Также он недоволен, что все футболисты, родившиеся до оккупации, считаются УЕФА украинскими игроками.

"Самая главная беда в том, что страдают местные футболисты, которые родились в украинский период. Даже дети, которые выступали в официальных украинских соревнованиях. Все они проходят по электронной системе УЕФА как украинцы. И если они будут играть в российских лигах, то будут считаться там легионерами ", - сказал Чалый.

 

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