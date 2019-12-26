В 2019 году государство обеспечило жильем 1700 сирот, - Минсоцполитики

26 декабря, 2019, 14:41

В 2019 году государство предоставило жилье более 1700 детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, благодаря дополнительному финансированию

Об этом министр социальной политики Юлия Соколовская заявила во время региональной поездки в Житомирскую область, сообщает Правительственный портал.

"В этом году нам удалось дополнительно выделить почти 126 млн грн на приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это позволит компенсировать стоимость почти 350 домов. Учитывая эти дополнительные средства, всего в 2019 году государство обеспечит жильем более 1700 человек", - рассказала Юлия Соколовская.

В рамках визита министр социальной политики посетила одну квартиру, купленную в этом году для ребенка-сироты, которая с 2007 года стояла на учете нуждающихся жилья. Всего в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа получат собственное жилье на Житомирщине. Сумма компенсации за одно помещение в среднем составляет около 300 тыс. грн.