В 2019 году государство обеспечило жильем 1700 сирот, - Минсоцполитики
Об этом министр социальной политики Юлия Соколовская заявила во время региональной поездки в Житомирскую область, сообщает Правительственный портал.
"В этом году нам удалось дополнительно выделить почти 126 млн грн на приобретение жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это позволит компенсировать стоимость почти 350 домов. Учитывая эти дополнительные средства, всего в 2019 году государство обеспечит жильем более 1700 человек", - рассказала Юлия Соколовская.
В рамках визита министр социальной политики посетила одну квартиру, купленную в этом году для ребенка-сироты, которая с 2007 года стояла на учете нуждающихся жилья. Всего в 2019 году более 50 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа получат собственное жилье на Житомирщине. Сумма компенсации за одно помещение в среднем составляет около 300 тыс. грн.
- Напомним, ранее в Минсоцполитики выступили с предложением давать женщинам перерыв на работе для кормления младенцев
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