Усик может встретиться с Джошуа на новом стадионе по 1,15 млрд евро

26 декабря, 2019, 16:35

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что чемпион мира в супертяжелом весе проведет свой следующий бой на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам промоутера чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе Эдди Хирна, следующий поединок Джошуа предстоит в Лондоне на новом стадионе "Тоттенхэма", строительство которого стоило футбольному клуба 1,15 млрд евро. Арена, которая открылась в 2019 году, вмещает 62 тыс. зрителей.

"Есть много вариантов, где Джошуа может провести поединок за пределами Великобритании, но он намерен драться перед своими фанатами. "Тоттенхэм" хочет, чтобы Джошуа провел поединок на их новом стадионе. Это хорошая арена для следующего боя Энтони", - сказал Хирный .

Вероятными соперниками Джошуа в следующем поединке являются официальный претендент на звание чемпиона мира WBO украинец Александр Усик и болгарин Кубрат Пулев, который является первым номером рейтинга IBF.