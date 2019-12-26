Умерла советская театральная режиссер и актриса Галина Волчек
Об этом сообщают российские СМИ.
86-летняя Галина Волчек был доставлен в московскую больницу 23 декабря с воспалением легких. По данным СМИ, актриса находилась в медикаментозной коме.
Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.
В 1956 году Волчек вместе с коллегами организовала студию молодых актеров, которая через некоторое время получила название Театр-студия "Современник".
В 1971-м она стала режиссером театра "Современник", а затем его художественным руководителем.
Отметим, что Галина Волчек известна многим по ролям в фильмах "Дон Кихот", "Про Красную Шапочку", "Маяковский смеется", "Берегись автомобиля".
В 2009 году Галина Волчек посещала Украину.
Параллельно с театральной деятельностью развивалась ее кинокарьера. На счету Волчек более 25 ролей в фильмах.
Она была одной из тех, кто не подписал обращение деятелей культуры России в поддержку позиции президента России по аннексии Крыма.
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