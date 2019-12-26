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Espreso.tvОбществоУмерла советская театральная режиссер и актриса Галина Волчек

Умерла советская театральная режиссер и актриса Галина Волчек

Российская актриса, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет

Об этом сообщают российские СМИ.

86-летняя Галина Волчек был доставлен в московскую больницу 23 декабря с воспалением легких. По данным СМИ, актриса находилась в медикаментозной коме.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году.

В 1956 году Волчек вместе с коллегами организовала студию молодых актеров, которая через некоторое время получила название Театр-студия "Современник".

В 1971-м она стала режиссером театра "Современник", а затем его художественным руководителем.

Отметим, что Галина Волчек известна многим по ролям в фильмах "Дон Кихот", "Про Красную Шапочку", "Маяковский смеется", "Берегись автомобиля".

В 2009 году Галина Волчек посещала Украину.

Параллельно с театральной деятельностью развивалась ее кинокарьера. На счету Волчек более 25 ролей в фильмах.

Она была одной из тех, кто не подписал обращение деятелей культуры России в поддержку позиции президента России по аннексии Крыма.

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