Укроборонпром за год заключил контрактов на изготовление и модернизацию военной техники на 7,5 млрд

26 декабря, 2019, 15:58

В 2019 году предприятия, входящие в состав концерна, заключили 45 государственных контрактов на изготовление и модернизацию вооружения и военной техники на сумму 7,5 млрд грн

Об этом сообщает пресс служба Укроборонпрома в годовом отчете.

В пресс-службе концерна сообщили, что в 2019 году предприятия, входящие в состав концерна, заключили 45 государственных контрактов на изготовление и модернизацию вооружения и военной техники (ВВТ) на сумму 7,5 млрд грн.

"Предприятия, входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", на 98% выполнили обязательства по изготовлению и ремонту военной техники перед государством... Всего украинским военным было передано 4876 единиц техники: 3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной, а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов (по состоянию на 20 декабря 2019 года) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы, связи и навигации было передано 474 единицы; 202 единицы ракетно-артиллерийского вооружения; 25 единиц бронетехники, автомобильной и инженерной техники; 9 единиц авиационной техники и оборудования; 3179 высокоточного вооружения и боеприпасов.