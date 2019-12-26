Ученые показали снимок кратера со льдом на Марсе

26 декабря, 2019, 11:20

Европейское космическое агентство опубликовало снимок кратера на Марсе, который заполняет лед

Как сообщает DT.ua, снимок сделал аппарат Trace Gas Orbiter.

На изображении кратер диаметром семь километров, который располагается в северных широтах Красной планеты.

Снимок был сделан рано утром, солнечный свет падает на залежи льда в кратере, из-за чего он выглядит очень ярко. Лед покрывает дно кратера, стенки и частично окружающую поверхность.