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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: Тейлор заявил, что Аваков сам не уверен в деле

Убийство Шеремета: Тейлор заявил, что Аваков сам не уверен в деле


фото: rbc.ua
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает ЕП.

"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков запросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании, - ред.) И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем бы мы могли помочь", - сказал Тейлор.

Дипломат заявил, что не уверен в том, что Аваков убежден в вине тех, кому предъявлены обвинения в убийстве Шеремета.

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что и он сам убежден", - добавил Тейлор.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
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