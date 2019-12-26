Убийство Шеремета: Тейлор заявил, что Аваков сам не уверен в деле

26 декабря, 2019, 17:46

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает ЕП.

"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков запросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании, - ред.) И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем бы мы могли помочь", - сказал Тейлор.

Дипломат заявил, что не уверен в том, что Аваков убежден в вине тех, кому предъявлены обвинения в убийстве Шеремета.

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что и он сам убежден", - добавил Тейлор.