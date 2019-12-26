Убийство Шеремета: Тейлор заявил, что Аваков сам не уверен в деле
26 декабря, 2019, 17:46
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Об этом сообщает ЕП.
"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков запросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании, - ред.) И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем бы мы могли помочь", - сказал Тейлор.
Дипломат заявил, что не уверен в том, что Аваков убежден в вине тех, кому предъявлены обвинения в убийстве Шеремета.
"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что и он сам убежден", - добавил Тейлор.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
Читайте также
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так