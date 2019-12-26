Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе: подозреваемый Петровец не отрицает дружбу с судьей

26 декабря, 2019, 20:44

В деле об убийстве Кирилла Тлявова судья Игорь Опанасюк взял самоотвод из-за дружбы с одним из фигурантов - полицейским Владимиром Петровцем

Об этом сообщает Громадське.

"Я очень дружу с Опанасюком Игорем Александровичем. Поддерживаю защитника", - заявил Петровец.

Второй подозреваемый по делу об убийстве 5-летнего мальчика Иван Приходько заявил, что "неоднократно видел, как Петровец общался с Опанасюком".

В то же время адвокат Петровца выступил против отвода Опанасюка.