Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе: подозреваемый Петровец не отрицает дружбу с судьей
26 декабря, 2019, 20:44
В деле об убийстве Кирилла Тлявова судья Игорь Опанасюк взял самоотвод из-за дружбы с одним из фигурантов - полицейским Владимиром Петровцем
Об этом сообщает Громадське.
"Я очень дружу с Опанасюком Игорем Александровичем. Поддерживаю защитника", - заявил Петровец.
Второй подозреваемый по делу об убийстве 5-летнего мальчика Иван Приходько заявил, что "неоднократно видел, как Петровец общался с Опанасюком".
В то же время адвокат Петровца выступил против отвода Опанасюка.
Адвокат потерпевших Александр Щербина подчеркнул, что все это только затягивает заседания.
"Мы здесь в том числе и потому, чтобы была избрана мера пресечения подозреваемым. Опанасюк удовлетворил отвод Керекезы. Это предмет рассмотрения Высшего совета правосудия таких действий судьи. Обвиняемый также не сообщил, что он находится с Опанасюком в товарищеских отношениях", - сказал он .
Суд удовлетворил отвод Опанасюка.
Подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова Владимир Петровец заявил, что дружит с судьей Игорем Опанасюк, который рассматривает это дело. Поэтому знакомство судья взял самоотвод pic.twitter.com/DPfmARcdlP- hromadske (@HromadskeUA) 26 декабря 2019
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