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Espreso.tvОбществоУбийство 5-летнего мальчика в Переяславе: подозреваемый Петровец не отрицает дружбу с судьей

Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе: подозреваемый Петровец не отрицает дружбу с судьей

В деле об убийстве Кирилла Тлявова судья Игорь Опанасюк взял самоотвод из-за дружбы с одним из фигурантов - полицейским Владимиром Петровцем

Об этом сообщает Громадське.

"Я очень дружу с Опанасюком Игорем Александровичем. Поддерживаю защитника", - заявил Петровец.
 
Второй подозреваемый по делу об убийстве 5-летнего мальчика Иван Приходько заявил, что "неоднократно видел, как Петровец общался с Опанасюком".
 
В то же время адвокат Петровца выступил против отвода Опанасюка.

Адвокат потерпевших Александр Щербина подчеркнул, что все это только затягивает заседания.

"Мы здесь в том числе и потому, чтобы была избрана мера пресечения подозреваемым. Опанасюк удовлетворил отвод Керекезы. Это предмет рассмотрения Высшего совета правосудия таких действий судьи. Обвиняемый также не сообщил, что он находится с Опанасюком в товарищеских отношениях", - сказал он .

Суд удовлетворил отвод Опанасюка.

 

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