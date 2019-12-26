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Espreso.tvОбществоТейлор: Россия может вывести войска с Донбасса в течение 1-2 лет

Тейлор: Россия может вывести войска с Донбасса в течение 1-2 лет

Украина может договориться с Российской Федерацией о выводе российских войск с Донбасса и передаче границы под контроль международных сил в течение одного-двух лет

Об этом во время общения с украинскими журналистами в четверг, 26 декабря, рассказал временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает РБК-Украина.

"Думаю, украинцы могут прийти к соглашению с русскими, чтобы россияне ушли с Донбасса за год-два. Но на каких условиях россияне уйдут - это вопрос. Тяжелый и для Украины, и для России вопрос - это вопрос контроля границы. Возможен некий компромиссный вариант. Россия может передать границу не украинскому правительству, но каким-то международным силам. Это могла бы быть расширенная миссия ОБСЕ, или силы ООН, которые взяли контроль над границей и обеспечили безопасность, чтобы прошли выборы. Выборы не могут пройти, пока россияне находятся там и пока граница находится под контролем россиян", - сказал Тейлор.

По словам американского дипломата, президент Владимир Зеленский понимает все риски, связанные с процессом мирного урегулирования и готов на них идти, чтобы добиться того, чего хотят украинцы - прекращения войны.

"Зеленский понимает, что ему нужно: чтобы русские ушли с Донбасса, а в конечном счете и из Крыма", - сказал Тейлор и добавил, что украинский президент понимает, что есть красные линии, которые нельзя переходить.

Тейлор отметил, что большинство жителей неподконтрольных территорий хотели бы вернуться в Украину и вернуться к "нормальной жизни".

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