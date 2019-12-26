Теракт в Харькове: прокурор просит отпустить обвиняемых, потому что они в обменном списке
Об этом прокурор Владимир Лымарь сообщил во время заседания суда в Харькове, передает hromadske.
"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены (Сергей) Башлыков, (Владимир) Дворников и (Виктор) Тетюцкий", - сказал он.
В связи с этим сторона обвинения просит суд освободить всех трех из-под стражи под личное обязательство. Отметим, что перед этим прокурор сначала заявил, что настаивает на пожизненном заключении для всех обвиняемых, а потом он попросил об изменении меры пресечения в рамках обмена.
Сторона потерпевших выступает против обмена.
"Мы категорически возражаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не вели военную деятельность в зоне конфликта. Лица, проводившие включение в список, привели к прецеденту, когда РФ сможет включать даже наркобаронов", - подчеркнул адвокат потерпевших Олег Головков.
Отец погибшего 15-летнего Даниила Дидыка Андрей также выступил против обмена.
"Считаю, что вина этих тварей доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания", - сказал он.
- СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, во время обмена пленными.
- Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
- Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской отрицал, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев.
- 26 декабря "Адвокатская совещательный группа" прокомментировала возможную подготовку обвиняемых в расстреле протестующих на улице Институтской 20.02.2014 гг. в обмен пленных.
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