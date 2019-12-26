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Espreso.tvОбществоСостояние финансового сектора Украины пока едва ли не самое лучшее в истории, - НБУ

Состояние финансового сектора Украины пока едва ли не самое лучшее в истории, - НБУ


фото: НБУ
В Нацбанке считают, что состояние финансового сектора сегодня едва ли не самое лучшее за годы независимости Украины

Об этом говорили участники заседания Совета по финансовой стабильности, передает пресс-служба НБУ.

"В мире появляется осторожный оптимизм и значительно лучшие ожидания на 2020 год, чем были несколько месяцев назад. Украинская экономика растет быстрее, чем прогнозировалось, инфляция вошла в целевой диапазон. В то же время сокращаются объемы промышленного производства, что преимущественно связано с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на отдельных мировых товарных рынках, в частности динамикой цен на металлы", - говорится в сообщении.

Согласно информации Совета финансовой стабильности, растет объем депозитов в банковской системе, за последние месяцы этого года быстрее растут объемы валютных вкладов, несмотря даже на исторически низкие процентные ставки.

В общем, сообщается, что ситуация на валютном рынке остается благоприятной, Национальный банк выкупает излишки валюты на рынке для пополнения международных резервов - с начала года чистая покупка валюты НБУ уже превысила $6 млрд.

Благоприятная макроэкономическая ситуация, низкая инфляция и укрепление гривни будут способствовать снижению долларизации финансовой системы.

 

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