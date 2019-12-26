Snapchat купил стартап AI Factory с офисами в Украине за $166 млн

26 декабря, 2019, 12:12

Компания Snap Inc выкупила стартап AI Factory с офисами в Украине за $166 млн

Об этом сообщает издание AIN.UA со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным источника, у Snap Inc уже была доля в стартапе AI Factory, а соглашение было направлено на выкуп долей других инвесторов. Отмечается, что $166 млн - это сумма после выплаты долгов, а общая оценка компании составила $200 млн.

Один из основателей стартапа Виктор Шабуров отказался комментировать ситуацию изданию.

Отметим, стартап AI Factory был основан в 2018 году россиянами Александром Машрабовым, Григорием Ткаченко и Виктором Шабуровым. На момент покупки в компании было три офиса: в Сан-Франциско, в Киеве и Запорожье. В штате AI Factory работало 70 человек, часть из которых после покупки стартапа переедут в офис Snap.