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Espreso.tvОбществоСкандальный лидер ультраправых Австрии тратил на онлайн-игру партийные деньги, - СМИ

Скандальный лидер ультраправых Австрии тратил на онлайн-игру партийные деньги, - СМИ

Экс-лидер правопопулистской Австрийской партии свободы Ганс-Кристиан-Штрахе мог тратить с партийной кредитки на онлайн-игру до 3 тыс. евро ежемесячно

Об этом сообщает австрийская газета Der Standard.

"Бывший вице-канцлер Штрахе, очевидно, активно играл в мобильную игру Clash of Clans ("Столкновение кланов"). Исключенный из рядов партии экс-руководитель "Австрийской партии свободы" (FPÖ) ежемесячно якобы тратил от 2 до 3 тыс. евро партийных средств на игру типа Free-to-play", - говорится в статье.

Отмечается, что такая информация поступила в распоряжение Федерального управления уголовной полиции еще в марте 2015 года. Правоохранителям ее предоставил один из адвокатов, в то время доверенное лицо Штрахе, а впоследствии - один из причастных к съемкам скрытой камерой скандальной встречи на Ибице с "богатой россиянкой".

Сам Штрахе подтвердил в комментарии газете Österreich, что был такой факт расходования средств из партийной кредитки на мобильную игру. По его словам, "это было только в течение короткого времени": он сначала не заметил, что деньги списываются не по его собственной, а с партийной кредитной карты. И только партийная бухгалтерия сообщила ему об этом факте, он исправил ситуацию.

Напомним, 17 мая 2019 г. СМИ опубликовали видеозаписи двухлетней давности, тайно сделанные за несколько месяцев до выборов в Австрии. На видео был зафиксирован тогдашний глава FPÖ Штрахе и его помощник Иоганн Гуденус - вместе с, как считали австрийские политики, "племянницей российского олигарха". Они обсуждали, в частности, возможность финансирования FPÖ в обмен на различные преференции после прихода к власти.

После публикации видео Штрахе подал в отставку. В Австрии возник острый политический кризис: коалиция распалась, федеральное правительство было расформировано. На досрочных парламентских выборах правые популисты существенно потеряли поддержку избирателей.

В декабре 2019 г. Штрахе был лишен членства в FPÖ.

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