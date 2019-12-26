СБУ разоблачила группу, которая незаконно продавала оружие в подсанкционные страны
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и перевод средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга", - говорится в сообщении.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН № 2231 от 20.07.2015.
Во время обысков силовики изъяли деньги в сумме почти $600 тыс. И €235 тыс. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
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