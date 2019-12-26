С начала года госбюджет недополучил 51 млрд из-за укрепления гривни

26 декабря, 2019, 19:30

Доходы общего фонда государственного бюджета Украины с начала 2019 года составляли 93,9% от запланированного показателя, в результате чего в бюджет не поступило 51,46 млрд грн, запланированных в бюджете

Об этом сообщили в Минфине.

"Укрепление гривни, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год, привели к более низким, чем роспись, доходам общего фонда государственного бюджета в январе-ноябре 2019 года", - говорится в сообщении.

Общие доходы бюджета за 11 месяцев составили 792,2 млрд грн, а запланировано было собрать 843,66 млрд грн.

В ведомстве добавили, что в ноябре ситуация немного улучшилась. В частности, из-за того, что таможня перевыполнила план поступлений на 300 млн грн.