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Espreso.tvОбщество"Я, как старый любовник, буду ждать тебя": ЕС написал Британии "любовное письмо"

"Я, как старый любовник, буду ждать тебя": ЕС написал Британии "любовное письмо"

Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что ЕС будет рад, если после Brexit Великобритания решит вернуться в состав Союза

Об этом Тиммерманс написал в колонке для The Guardian, которую назвал "Мой любовное письмо в Великобританию".

"Я хорошо знаю, какая ты, и я люблю тебя. За то, кем ты есть, и что ты мне дала. Я, как старый любовник... Ты решила уйти. Это в свое время разбило мне сердце, но я уважаю твое решение. Печально, что через три года член нашей семьи хочет разорвать наши родственные связи. Но в то же время я нахожу утешение в том, что эти узы никогда не могут быть окончательно разорваны. Мы никуда не денемся друг от друга, и ты всегда сможешь вернуться", - написал Тиммерманс.

Заместитель председателя ЕК добавил, что полюбил Великобританию еще в те годы, когда изучал английский язык в британской школе Святого Георгия в Риме.

12 декабря в Великобритании состоялись внеочередные парламентские выборы, на которых Консервативная партия одержала убедительную победу.

По результатам официального подсчета в 605 из 650 округов консерваторы получат более 330 из 650 мест в Палате общин, то есть абсолютное большинство.

20 декабря Палата общин Великобритании одобрила законопроект, который утверждает соглашение о выходе страны из ЕС.

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