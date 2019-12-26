"Причерноморье прекрасно и далеко от московских болот", - в херсонском горсовете ответили на претензии Путина
Соответствующее обращение принял Херсонский городской совет по инициативе мэра Владимира Николаенко, сообщает пресс служба горсовета.
"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение. Юг Украины этнически, ментально, географически, культурно - украинский. Всегда был украинским и всегда будет", - говорится в тексте заявления, которое зачитал Николаенко.
В документе отмечается, что "исконные русские территории - это болота под Москвой".
"Все остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству. Нарушая договоренности, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить великую империю. Эта империя стоит на костях - на костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже", - зачитал Николаенко.
Согласно результатам голосования, заявление поддержали 33 депутата.
- Как известно, президент РФ Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции заявил, что "при создании Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, - все Причерноморье, западные земли русские - были переданы Украине".
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