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Espreso.tvОбщество"Причерноморье прекрасно и далеко от московских болот", - в херсонском горсовете ответили на претензии Путина

"Причерноморье прекрасно и далеко от московских болот", - в херсонском горсовете ответили на претензии Путина

Юг Украины, вопреки заявлениям президента РФ Владимира Путина, всегда был и есть украинским в этническом, географическом, ментальном и культурном аспектах

Соответствующее обращение принял Херсонский городской совет по инициативе мэра Владимира Николаенко, сообщает пресс служба горсовета.

"Причерноморье настолько прекрасно и далеко от московских болот, трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение. Юг Украины этнически, ментально, географически, культурно - украинский. Всегда был украинским и всегда будет", - говорится в тексте заявления, которое зачитал Николаенко.

В документе отмечается, что "исконные русские территории - это болота под Москвой".

"Все остальное - это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству. Нарушая договоренности, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить великую империю. Эта империя стоит на костях - на костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже", - зачитал Николаенко.

Согласно результатам голосования, заявление поддержали 33 депутата.

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