"Мы будем не только защищаться": доброволец Зверобий пришла на допрос в ГБР

26 декабря, 2019, 11:52

Маруся Зверобий пришла на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу, возбужденному по поводу угроз президенту Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает Еспресо.TV

"Если центральный аппарат ГБР занимается моим делом, это означает, что решение должно быть подписано Шевченковским судом, а оно подписано Печерским. Мы будем не только защищаться, но и нападать. Свободу нашим заложникам от украинской фемиды!" - сказала она перед допросом.

На вопрос, приняли ли в ГБР во внимание те документы, которые она ранее подавала (заявление о доступе к публичной информации с просьбой сообщить ее процессуальный статус в уголовном производстве и которые негласные следственные действия были проведены), она ответила, что "учли наши советы "

"Претензии ко мне есть, за то, что я стала на защиту ветеранов, и это означает только одно, надо чтобы больше людей делало это. Если я стала на защиту, когда Зеленский приезжал в Золотое, которое он обещал, что не будут обстреливать, а ОБСЕ недавно зафиксировала обстрелы, пока молчит господин Зеленский об этом ", - добавила Зверобий.

Она сказала, что пришла к ГБР на допрос.

"У меня был обыск 8 часов, я расписываюсь, что его принимаю, а потом на свежую голову изучила. Смотрю, что они там хр*нь написали, соответственно, мы сейчас с адвокатами обращаемся. Когда они пишут, что будет допрос, я не знаю , чем это закончится, сегодня приглашали на допрос. Пойду, посмотрю", - подытожила Зверобий.