"Мы будем не только защищаться": доброволец Зверобий пришла на допрос в ГБР
Об этом сообщает Еспресо.TV
"Если центральный аппарат ГБР занимается моим делом, это означает, что решение должно быть подписано Шевченковским судом, а оно подписано Печерским. Мы будем не только защищаться, но и нападать. Свободу нашим заложникам от украинской фемиды!" - сказала она перед допросом.
На вопрос, приняли ли в ГБР во внимание те документы, которые она ранее подавала (заявление о доступе к публичной информации с просьбой сообщить ее процессуальный статус в уголовном производстве и которые негласные следственные действия были проведены), она ответила, что "учли наши советы "
"Претензии ко мне есть, за то, что я стала на защиту ветеранов, и это означает только одно, надо чтобы больше людей делало это. Если я стала на защиту, когда Зеленский приезжал в Золотое, которое он обещал, что не будут обстреливать, а ОБСЕ недавно зафиксировала обстрелы, пока молчит господин Зеленский об этом ", - добавила Зверобий.
Она сказала, что пришла к ГБР на допрос.
"У меня был обыск 8 часов, я расписываюсь, что его принимаю, а потом на свежую голову изучила. Смотрю, что они там хр*нь написали, соответственно, мы сейчас с адвокатами обращаемся. Когда они пишут, что будет допрос, я не знаю , чем это закончится, сегодня приглашали на допрос. Пойду, посмотрю", - подытожила Зверобий.
- Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Зверобий.
- Сначала ее адвокат Андрей Писаренко сообщал, что у нее изъяли 2 ружья и 3 телефона.
- В то же время, комментируя этот случай, народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине якобы нужно "приглушить" свободу слова "из уважения к институту президентства" .
- Маруся Зверобий (настоящее имя - Елена Анатольевна Самбул (Беленькая) - украинский доброволец, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель, блогера. В октябре 2019 г. вместе с нардепом от "Европейской солидарности" Софией Федыной в видеообращении обсудили грубое общение президента Владимира Зеленского с добровольцем в Золотом, предположив, что в одной из таких поездок Зеленский может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.
- Под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) значительно усилили охрану перед приходом на допрос волонтера Маруси Зверобий .
- Пресс-секретарь Государственного бюро расследования Анжелика Иванова прокомментировала ситуацию с волонтеркой Марусей Зверобий и отметила, что ей будет направлена повторная повестка на проведение допроса .
- Президента Владимира Зеленского не допрашивали в рамках дела об "угрозах" от волонтера Маруси Зверобий и народного депутата Софии Федины.
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