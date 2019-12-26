"Мужики не канают рядом с Зеленским полубабским": адвокат Кузьменко обнародовал ее разговор по поводу Зверобий
Расшифровку Добош изложил в Facebook.
"Ну что же друзья! На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в котором говорится о Марусе Зверобий, где будто бы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей, а теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа! И где здесь Шеремет?! Вопрос кому это выгодно?! К - это Кузьменко, Т - собеседница!" - написал Добош.
В разговоре женщины, в частности, предполагают, что украинскому обществу, которое "живет телевизором", нужно показать женщину-героя для повышения патриотических настроений.
"Нам нужна героиня, потому что попсовый персонаж слуги народа можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой... Нам нужно, чтобы какая-то баба стала проводом, мужики уже не канают, они рядом с Зеленским полубабским полупи***ским, надо, чтобы была баба, нам нужна Жанна д'Арк, знаешь... Ну, Маруся, конечно, оптимально на эту тему подходит", - размышляют собеседницы.
Ранее Маруся Зверобой заявила, что не доверяет данным следствия о планировании преступления в отношении нее подозреваемыми в убийстве Павла Шеремета и не считает угрозой разговор двух женщин о ней.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- Печерский райсуд Киева принял рещение поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- Апелляционный суд отклонил жалобы на арест Антоненко и Кузьменко, оставив их под стражей .
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