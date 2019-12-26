"Людей, которых россияне привезли, надо будет вывозить из Крыма", - Джемилев о запуске поездов на "Керченском мосту"

26 декабря, 2019, 21:42

Первый глава Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев прокомментировал запуск железнодорожной ветки так называемого Крымского моста

Об этом сообщает Обозреватель.

"То, что железнодорожное движение провели, имеет положительное значение. Тех людей, которых они привезли, надо же будет как-то вывозить. С мостом получится быстрее", - сказал Джемилев.

Также Джемилев отметил: "Дай Бог, чтобы этот мост не развалился до деоккупации Крыма".