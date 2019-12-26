Путин заявил о наличии в РФ трубоукладчика для завершения строительства "Северного потока-2", - росСМИ
Об этом сообщила газета Коммерсант, ссылаясь на неназванные источники, присутствующие на закрытой встрече.
На встрече Путин посочувствовал Дональду Трампу, которому сейчас "очень сложно" из-за процедуры импичмента. Правда, добавил Путин, это не помешало американцам блокировать достройку "Северного потока-2".
"Но Владимир Путин заверил, что ничего критического нет, поскольку "у нас есть трубоукладчик", - пишет издание. Он добавил, что завершение проекта затянется на несколько месяцев. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на этих словах, как свидетельствуют очевидцы, кивнул.
Путин добавил, что завершение проекта затянется на несколько месяцев.
Также глава Минэнерго РФ Новак заявил, что если Allseas не сможет продолжить прокладку "Северного потока-2", у РФ есть возможность достроить на собственные средства.
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2" .
- По данным немецких СМИ, Берлин прибег к дезинформации, чтобы попытаться помешать подписанию документа.
- Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год.
- 21 декабря швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
- Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Ульрика Деммер назвала санкции США по газопроводу "Северный поток-2" вмешательством во внутренние дела.
- МИД России обнародовало заявление относительно введения США санкций к европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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