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Espreso.tvОбществоПутин заявил о наличии в РФ трубоукладчика для завершения строительства "Северного потока-2", - росСМИ

Путин заявил о наличии в РФ трубоукладчика для завершения строительства "Северного потока-2", - росСМИ


фото: nord-stream2
Президент России Владимир Путин на закрытой встрече главы РФ с российскими бизнесменами заявил, что у России есть судно, которое позволит завершить строительство газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщила газета Коммерсант, ссылаясь на неназванные источники, присутствующие на закрытой встрече.

На встрече Путин посочувствовал Дональду Трампу, которому сейчас "очень сложно" из-за процедуры импичмента. Правда, добавил Путин, это не помешало американцам блокировать достройку "Северного потока-2".

"Но Владимир Путин заверил, что ничего критического нет, поскольку "у нас есть трубоукладчик", - пишет издание. Он добавил, что завершение проекта затянется на несколько месяцев. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на этих словах, как свидетельствуют очевидцы, кивнул.

Путин добавил, что завершение проекта затянется на несколько месяцев.

Также глава Минэнерго РФ Новак заявил, что если Allseas не сможет продолжить прокладку "Северного потока-2", у РФ есть возможность достроить на собственные средства.

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