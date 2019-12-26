Пресс-служба Жеваго призывает СМИ предоставлять правдивую и объективную информацию о решениях судов различных инстанций и заявлениях НБУ

26 декабря, 2019, 18:39

Пресс-служба Константина Жеваго призывает СМИ предоставлять правдивую и объективную информацию относительно решений Шевченковского районного суда Киева от 1 октября 2019 года о принудительном взыскании 1,5 млрд грн в пользу НБУ

"Да, действительно, апелляционная жалоба была возвращена без рассмотрения по существу, поскольку, по мнению апелляционной инстанции сумма судебного сбора должна быть больше. Мы не согласны с этим решением, оно обжаловано нами в Верховном Суде, и мы считаем, что имеем законное право на справедливое рассмотрение дела по существу", - отметил юридический консультант Жеваго К.В.

"Мы хотели бы, чтобы НБУ честно и прозрачно проинформировал общество, сумма кредитов рефинансирования 1 млрд 450 млн гривен без процентов, 1 млрд 500 млн гривен с процентами была выдана под твердые залоги и дополнительную личную гарантию господина Жеваго. Все эти средства под надзором куратора НБУ были выданы вкладчикам банка "Финансы и Крелит" в сумме до 200 тыс. гривен. Предоставление персональных гарантий лишний раз подтверждает, что господин Жеваго до последнего пытался спасти банк от введения временной администрации и последующей ликвидации. К сожалению, непрофесионализм тогдашнего руководства НБУ привел к выводу с рынка не только банка "Финансы и Кредит", но и ряда других крупнейших банков Украины, которые могли быть поддержаны регулятором в соответствии с законодательством Украины и могли избежать ликвидации, когда вкладчики, кредиторы, государство и акционеры банков не понесли бы убытки. Такие непрофессиональные действия привели к существенному ухудшению ситуации в банковском секторе в 2015-2017 гг. и значительному торможению развития экономики Украины в те годы в целом", - отметил юридический консультант.

Именно эти кредиты рефинансирования выдавались не только под личные обязательства владельцев, в том числе господина Жеваго, а в первую очередь под твердые залоги. Нежелание реализовать эти залоги по справедливой рыночной цене, как это принято в цивилизованных странах, говорит о предвзятости уполномоченных органов и лиц, чьи популистские обвинения не подтверждены фактами и не соответствуют действительности.