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Espreso.tvОбществоПожар в колледже в Одессе: один из погибших оказался директором института НАН Украины

Пожар в колледже в Одессе: один из погибших оказался директором института НАН Украины


фото: dumskaya
Одним из погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказался директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров

Об этом сообщает одесское издание "Думская" .

"Прощание с Борисом Георгиевичем состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ им. Мечникова", - сообщает издание.

Сейчас эксперты идентифицировали всех 16 погибших в результате пожара.

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