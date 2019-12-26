Пожар в колледже в Одессе: один из погибших оказался директором института НАН Украины
26 декабря, 2019, 09:11
Одним из погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказался директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров
Об этом сообщает одесское издание "Думская" .
"Прощание с Борисом Георгиевичем состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ им. Мечникова", - сообщает издание.
Сейчас эксперты идентифицировали всех 16 погибших в результате пожара.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшими тяжкие последствия. Ее отправили под домашний арест .
- В результате пожара погибли 16 человек .
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