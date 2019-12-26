Патруль ВМС Британии "провел" русский корабль через Ла-Манш
26 декабря, 2019, 17:44
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Tyne сопровождал российский учебный корабль Балтийского флота "Смольный" через Ла-Манш
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ВМС Великобритании.
"Патрульный корабль ВМС Великобритании сопровождал российский корабль через Ла-Манш", - говорится в сообщении.
По данным ВМС, патрульный корабль HMS Tyne сопровождал российский учебный корабль Балтийского флота "Смольный" в Сочельник, когда он проплывал территориальные воды Великобритании.
В ведомстве добавили, что британский корабль остался в море для наблюдения за российским кораблем.
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