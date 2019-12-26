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Espreso.tvОбществоПатруль ВМС Британии "провел" русский корабль через Ла-Манш

Патруль ВМС Британии "провел" русский корабль через Ла-Манш


фото: news.sky
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Tyne сопровождал российский учебный корабль Балтийского флота "Смольный" через Ла-Манш

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ВМС Великобритании.

"Патрульный корабль ВМС Великобритании сопровождал российский корабль через Ла-Манш", - говорится в сообщении.

По данным ВМС, патрульный корабль HMS Tyne сопровождал российский учебный корабль Балтийского флота "Смольный" в Сочельник, когда он проплывал территориальные воды Великобритании.

В ведомстве добавили, что британский корабль остался в море для наблюдения за российским кораблем.

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