Патруль ВМС Британии "провел" русский корабль через Ла-Манш

26 декабря, 2019, 17:44

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Tyne сопровождал российский учебный корабль Балтийского флота "Смольный" через Ла-Манш

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ВМС Великобритании.

"Патрульный корабль ВМС Великобритании сопровождал российский корабль через Ла-Манш", - говорится в сообщении.

По данным ВМС, патрульный корабль HMS Tyne сопровождал российский учебный корабль Балтийского флота "Смольный" в Сочельник, когда он проплывал территориальные воды Великобритании.

В ведомстве добавили, что британский корабль остался в море для наблюдения за российским кораблем.