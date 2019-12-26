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Espreso.tvОбществоОщадбанк собирается закрыть до 600 отделений

Ощадбанк собирается закрыть до 600 отделений

В 2020 году государственный Ощадбанк планирует сократить количество отделений с 2,4 тысячи до 1,8-2 тысячи в 2020 году

Об этом сообщила глава наблюдательного совета Сбербанка Байба Апин в интервью FinClub .

"У нас сейчас 2,4 тыс отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тыс. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы", - заявила Апин.

По ее словам, Ощадбанк уже начал оптимизацию сети, обновив более 650 отделений. При этом по старой модели все еще работают около 1,8 тыс филиалов.

"В следующем году нам нужно сделать выбор: переформатировать их под новую бизнес-модель или сократить. И затягивать этот процесс мы не можем, потому что это негативно влияет на эффективность работы банка", - отметила глава Наблюдательного совета Сбербанка.

Она уточнила, что специалисты финучреждения также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.

 

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