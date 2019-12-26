Оккупанты в Ялте заявили о призыве 140 человек в российскую армию
Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".
"Основной план по призыву мы выполнили. На срочную военную службу отправлены 140 ялтинцев", - сказал Ермилов.
Оккупационный военком отметил, что еще 106 местных жителей оккупанты не смогли найти по адресам прописки, поэтому они не получили сообщений о призыве.
"Это те, кого мы не можем найти, кто не проживает по указанному адресу. Таких на территории муниципального образования насчитывается 106 человек", - добавил Ермилов.
По словам оккупационного военкома, этих людей ищут оккупационная полиция и российские "казаки".
"Такого давно не было, чтобы розыск мы вели с привлечением полиции, казаков, сотрудников администрации. К тем, кто ищет призывников, не получили сообщение, могут добавиться и другие структуры", - сказал Ермилов.
Ранее, в ноябре, прокуратура АР Крым сообщила оккупационному военному комиссару Ялты о подозрении за принуждение крымчан служить в вооруженных силах РФ.
По данным Международной правозащитной организации Human Rights Watch, около 85% крымчан, призванных на военную службу РФ весной 2019 года, отправили на базы на территории России.
Украина требует от РФ прекратить призыв в вооруженные силы жителей оккупированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону (044) 569-73-57 или по электронной почте zvern01@ark.gp.gov.ua в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
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