Оккупационные власти Крыма утвердили "соглашение" об экономическом сотрудничестве с Сирией

26 декабря, 2019, 12:06

В среду, 25 декабря, оккупационный "парламент" Крыма утвердил "соглашение" о торгово-экономическом сотрудничестве между "правительством" оккупированного Россией полуострова и министерством экономики и внешней торговли поддерживаемого Кремлем режима сирийского диктатора Башара Асада

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

"Соглашением планируется создать совместный крымско-сирийский торговый дом, судоходную компанию, участвовать в выставках, ярмарках и других мероприятиях", - заявил председатель оккупационного "парламента" Крыма Владимир Константинов.

Ранее, 12 декабря, Комитет по иностранным делам Сената США одобрил ужесточение санкций в отношении России за ее деятельность в Сирии: документ предусматривает внесение в список санкций российских компаний и граждан, которые "намеренно экспортируют и передают в Сирию оружие и оказывают значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку сирийскому правительству, повышая его способность приобретать вооружение ".