Обмен пленными: четверку обвиняемых в захвате здания полиции в Мариуполе отпустили из-под стражи
Об этом сообщает "сайт города Мариуполя 0629".
"Все четверо написали заявления с просьбой о включении в список обмена на незаконно удерживаемых боевиками и РФ украинцев", - говорится в сообщении.
Напомним, что захват здания полиции Мариуполя произошел группой боевиков 9 мая 2014 года. При освобождении здания погибли 13 человек. При освобождении здания часть террористов переоделась и сумела беспрепятственно покинуть окруженный район. На скамье подсудимых оказались только четыре человека.
Задержанным Дружинину, Стрельниковичу, Скрипнику и Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия. На заседаниях суда они вели себя вызывающе, надевали георгиевские ленты.
"Против обмена сегодня на суде выступила только одна женщина - мать погибшего милиционера Михаила Ермоленко. Она требовала от суда довести расследование до конца. Она обвинила суд в намеренном затягивании процесса (суд по делу банды Мангуста не собирался, как минимум, в течение 2017-го и половины 2018 года)", - отмечается в сообщении.
Однако адвокат обвиняемых Виталий Омельченко заявил Татьяне Ермоленко, что среди тех, кто сидит на скамье подсудимых, убийцы ее сына нет.
- Ранее сообщалось, что обмен пленными, по данным российских СМИ, состоится 29 декабря.
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