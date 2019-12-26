 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбмен пленными: четверку обвиняемых в захвате здания полиции в Мариуполе отпустили из-под стражи

Обмен пленными: четверку обвиняемых в захвате здания полиции в Мариуполе отпустили из-под стражи


фото: 0629.ua
Четверо обвиняемых в захвате здания полиции в Мариуполе в 2014 году были отпущены из-под стражи в связи с внесением в список на обмен пленными между Украиной и ОРДЛО

Об этом сообщает "сайт города Мариуполя 0629".

"Все четверо написали заявления с просьбой о включении в список обмена на незаконно удерживаемых боевиками и РФ украинцев", - говорится в сообщении.

Напомним, что захват здания полиции Мариуполя произошел группой боевиков 9 мая 2014 года. При освобождении здания погибли 13 человек. При освобождении здания часть террористов переоделась и сумела беспрепятственно покинуть окруженный район. На скамье подсудимых оказались только четыре человека.

Задержанным Дружинину, Стрельниковичу, Скрипнику и Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия. На заседаниях суда они вели себя вызывающе, надевали георгиевские ленты.

"Против обмена сегодня на суде выступила только одна женщина - мать погибшего милиционера Михаила Ермоленко. Она требовала от суда довести расследование до конца. Она обвинила суд в намеренном затягивании процесса (суд по делу банды Мангуста не собирался, как минимум, в течение 2017-го и половины 2018 года)", - отмечается в сообщении.

Однако адвокат обвиняемых Виталий Омельченко заявил Татьяне Ермоленко, что среди тех, кто сидит на скамье подсудимых, убийцы ее сына нет.

  • Ранее сообщалось, что обмен пленными, по данным российских СМИ, состоится 29 декабря.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать