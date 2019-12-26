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Espreso.tvОбществоНазваны имена всех погибших на Донбассе в 2019 году. ВИДЕО

Названы имена всех погибших на Донбассе в 2019 году. ВИДЕО


фото: ap
В 2019 году на Донбассе, в зоне Операции объединенных сил погибли 110 военных

Об этом сообщает Новинарня.

В январе на войне погибли 3 защитника, в феврале и марте - по 8, в апреле - 15, в мае - 9, июне - 8.

В июле погибли 14 воинов, в августе - 8, в сентябре - 13, в октябре - 9, в ноябре - 6, декабре - пока - 9.

"Солдаты, сержанты, офицеры. Пехотинцы, десантники, матросы, медики, добровольцы, спецназовцы. И почти дети, и те, кто им в деды годится. От стрелка и сапера - до элитного разведчика и комбрига", - говорится в сообщении.

 

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