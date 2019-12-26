Наталья Диденко рассказала о погоде перед праздниками

26 декабря, 2019, 11:21

В пятницу, 27 декабря, осадки ожидаются почти на всей территории Украины, на Западе - снег, на остальной территории - дожди

О погоде госпожа Наталья рассказала в эфире Еспресо.TV.

"27 декабря наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. И там - не холодное течение дня 0 + 3 градуса", - рассказывает Диденко.

Также она отметила. что на остальной территории Украины ожидается преимущественно дождь или туман с дождем.

Температура воздуха 2 + 5 градусов в Центре, на Юге и Востоке + 4 + 8 градусов.

Наш синоптик предупреждает о северо-восточном порывистом ветре.

"В Киеве 27 декабря ожидается дождь, максимальная температура воздуха около 2 градусов", - добавляет Наталья.

Синоптик не исключает возможности выпадения мокрого снега в Киеве при колебаниях температуры:

"При такой невысокой температуре, даже при ее незначительном снижении дождь может перейти в мокрый снег."

"До конца недели влажная погода в Украине удержится - периодически дождь и мокрый снег, похолодает до небольших минусов. А 31 декабря - 1 января снова ожидается потепление", - заключает госпожа Наталья.