Наталья Диденко рассказала о погоде перед праздниками
О погоде госпожа Наталья рассказала в эфире Еспресо.TV.
"27 декабря наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. И там - не холодное течение дня 0 + 3 градуса", - рассказывает Диденко.
Также она отметила. что на остальной территории Украины ожидается преимущественно дождь или туман с дождем.
Температура воздуха 2 + 5 градусов в Центре, на Юге и Востоке + 4 + 8 градусов.
Наш синоптик предупреждает о северо-восточном порывистом ветре.
"В Киеве 27 декабря ожидается дождь, максимальная температура воздуха около 2 градусов", - добавляет Наталья.
Синоптик не исключает возможности выпадения мокрого снега в Киеве при колебаниях температуры:
"При такой невысокой температуре, даже при ее незначительном снижении дождь может перейти в мокрый снег."
"До конца недели влажная погода в Украине удержится - периодически дождь и мокрый снег, похолодает до небольших минусов. А 31 декабря - 1 января снова ожидается потепление", - заключает госпожа Наталья.
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