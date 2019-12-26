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Espreso.tvОбществоНАБУ проводит обыски в Минкульте, - Биденко

НАБУ проводит обыски в Минкульте, - Биденко


фото: capital.ua
Государственный секретарь министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко сообщил об обысках НАБУ в ведомстве

По словам Биденко, обыски проходят в рамках дела о тендере на сумму 15 млн гривен на продвижении Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN, который был проведен в 2018 году.

"Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном Министерству, происходят обыски НАБУ. По версии следствия, победитель тендера - компания CFC Consulting - не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", - написал Биденко.

В начале сентября Кабмин ликвидировал Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта, сформировав на основе Мининформполитики Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

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