На Филиппинах бушует тайфун "Фанфон": 16 погибших, тысячи эвакуированных
Тайфун обрушился на Филиппины 25 декабря, сообщает AFP.
Скорость ветра достигала 197 км/ч. Погибшие проживали в городах и селах группы островов Висайя в центральной части страны.
Непогода вызвала значительные разрушения: были сорваны крыши домов и вырваны столбы. Одна из опор линии электропередач упала, когда рядом проходил патрульный полиции - он погиб в результате удара электрическим током.
Пострадали от тайфуна и популярные у иностранных туристов острова Боракай и Корон.
Фанфон отнесли к тайфунам второй категории. Его уже сравнили с тайфуном Хайан, в результате которого в 2013 году погибли и пропали без вести 7300 человек на Филиппинах.
Напомним, 15 декабря на Филиппинах произошло землетрясение, в результате которого погибли четыре человека.
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