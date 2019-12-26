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Espreso.tvМирНа Филиппинах бушует тайфун "Фанфон": 16 погибших, тысячи эвакуированных

На Филиппинах бушует тайфун "Фанфон": 16 погибших, тысячи эвакуированных


фото: reuters
На Филиппинах в результате разрушений, вызванных тайфуном Фанфон, погибли как минимум 16 человек

Тайфун обрушился на Филиппины 25 декабря, сообщает AFP.

Скорость ветра достигала 197 км/ч. Погибшие проживали в городах и селах группы островов Висайя в центральной части страны.

Непогода вызвала значительные разрушения: были сорваны крыши домов и вырваны столбы. Одна из опор линии электропередач упала, когда рядом проходил патрульный полиции - он погиб в результате удара электрическим током.

Пострадали от тайфуна и популярные у иностранных туристов острова Боракай и Корон.

Фанфон отнесли к тайфунам второй категории. Его уже сравнили с тайфуном Хайан, в результате которого в 2013 году погибли и пропали без вести 7300 человек на Филиппинах.

Напомним, 15 декабря на Филиппинах произошло землетрясение, в результате которого погибли четыре человека.

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