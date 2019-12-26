Минфин привлек в бюджет 5,3 млрд от продажи гособлигаций

26 декабря, 2019, 11:11

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 24 декабря привлекло в государственный бюджет около 5,3 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа, в государственный бюджет привлечено 5295757 903,17 грн (по курсу НБУ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было удовлетворено 23 из 53 выставленных заявок на приобретение ОВГЗ.

Как сообщалось, 17 декабря 2019 г. на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов Украины привлекло в государственный бюджет 11,4 млрд грн.